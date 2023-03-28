Продолжительность жизни жителей Ярославской области увеличилась на 2,5 года

Средняя продолжительность жизни в Ярославской области составила 71,6 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области, согласно статистическим данным, на 2,5 года выросла продолжительность жизни. Она составила 71,6 года. Такие данные в отчете перед региональной Думой озвучил глава региона Михаил Евраев.

Губернатор области связал увеличение продолжительности жизни ярославцев с улучшением качества системы здравоохранения. В прошлом годы были построены 10 ФАПов, три врачебные амбулатории и поликлиника. Закупались автомобили для медиков и оборудование для клиник.