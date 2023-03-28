Ярославцы больше 600 раз за неделю пожаловались на состояние городских дорог

Ярославцы почти в два раза чаще стали жаловаться на состояние городских дорог. ФОТО: УГИБДД УМВД России по Ярославской области

Ярославцы, после того, как сошел снег и показались ямы, почти в два раза чаще стали жаловаться на состояние городских дорог. Количество обращений с просьбой привести в порядок проезжие части увеличилось на 43% по сравнению с прошлой неделей. Такую цифру озвучили на общегородском совещании в мэрии Ярославля.

Чаще всего жалуются на ямы на проспекте Машиностроителей, проезде к областной больнице, проспекте Октября, улице Победы, Тутаевском шоссе, Ленинградском проспекте, Суринском путепроводе. В антилидерах также улицы Папанина, Урицкого и Добрынина.

- По ямочному ремонту поступило 466 жалоб, по капитальному ремонту – 107, строительству дорог – 48, - сообщили на общегородском совещании.

В мэрии сообщили, что ремонт дорог в начале апреля пройдет по технологии холодного асфальта. Как только позволит температура воздуха, начнется ремонт горячим асфальтом.

Также от ярославцев поступают жалобы на трамвайные переезды. Наиболее проблемные места сотрудники Госавтоинспекции выявили на проспекте Октября, улице Чкалова, Ленинградском проспекте и улице Труфанова.