В Ярославском районе в ДТП с грузовиком погиб водитель «Лады»

При столкновении легковушки и грузовика погиб один из водителей. Фото: УМВД по Ярославской области

Около 9 часов вечера 27 марта в Ярославском районе произошло ДТП: столкнулись «Лада Калина» и грузовик «Скания».

Водитель легковушки, 48-летний мужчина, скончался на месте аварии. 56-летний мужчина, который находился за рулем грузовой машины, в дорожно-транспортном происшествии не пострадал.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сказали в пресс-службе регионального УМВД.

Госавтоинспекция просит водителей неукоснительно соблюдать ПДД, быть бдительными и предельно внимательными, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями, не нарушать правил маневрирования.