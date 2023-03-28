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НовостиПроисшествия28 марта 2023 7:48

В Ярославском районе в ДТП с грузовиком погиб водитель «Лады»

48-летний мужчина скончался на месте аварии
Полина Вачнадзе
При столкновении легковушки и грузовика погиб один из водителей.

При столкновении легковушки и грузовика погиб один из водителей.

Фото: УМВД по Ярославской области

Около 9 часов вечера 27 марта в Ярославском районе произошло ДТП: столкнулись «Лада Калина» и грузовик «Скания».

Водитель легковушки, 48-летний мужчина, скончался на месте аварии. 56-летний мужчина, который находился за рулем грузовой машины, в дорожно-транспортном происшествии не пострадал.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сказали в пресс-службе регионального УМВД.

Госавтоинспекция просит водителей неукоснительно соблюдать ПДД, быть бдительными и предельно внимательными, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями, не нарушать правил маневрирования.