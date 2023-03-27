В Рыбинске состоится театральный фестиваль «Золотая табуретка» Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске состоится молодежный театральный фестиваль «Золотая табуретка». Он пройдет в третий раз. С 1 по 5 апреля мероприятие соберет более 200 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Иванова и Череповца.

В администрации города рассказали, что театральные труппы участвуют в номинациях «Театр» и «Театр малых форм». Чтецы, вокалисты и актеры выступают в номинации «Соло». Все работы оценивает жюри. В этом году его возглавляет заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения, профессор кафедр режиссуры и актерского мастерства ГИТИСа Михаил Скандаров.

- Участие в фестивале - это хорошая проба себя, своих возможностей для тех, кто планирует поступать в театральный вуз. С другой стороной – это возможность через постановку, выбор сценария узнать, чем сейчас живет молодежь, что ей интересно, - рассказал идеолог создания фестиваля, руководитель «Хорошего театра» Николай Шишигин.