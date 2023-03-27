В Рыбинске с 1 апреля стартует месячник весенней уборки. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске с 1 по 30 апреля пройдет месячник весенней уборки. Наводить чистоту будут подрядчики, организации, управляющие компании и активные горожане. Общегородской субботник пройдет 21 и 22 апреля.

- Собственники зданий обязаны навести порядок рядом со своим владением. Нейтральные территории - зеленые зоны вдоль ул. Орджоникидзе, Боткина, Бульварной, Пассажирской и другие - уберут сотрудники администрации. Организуем доставку бункеров и вывоз мусора на полигон, - сообщил глава города Дмитрий Рудаков.