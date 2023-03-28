Житель Ярославской области купил поддельный паспорт с данными костромича, и взял на его имя крупный кредит

Ярославец оформил на костромича кредит и на эти деньги купил машину. Фото: Алиса ТИТКО

Житель поселка Караваево Костромской области обратился в полицию с заявлением о совершенном в отношении него преступлении. Мужчина оказался должен деньги по кредиту, который он не брал.

Сотрудники полиции установили, что на имя костромича действительно оформлен крупный заем, но только по поддельному документу: данные были его, а фото совершенно постороннего человека.

Личность злоумышленника установили – им оказался 40-летний ярославец, в личном деле которого была непогашенная судимость за кражу с банковской карты. Мужчину задержали в Москве и доставили в Кострому.

- Он признался, что заказал поддельный паспорт через мессенджер, а затем по этому документу приобрел в кредит «Тойоту Камри», стоимостью в 2,8 миллиона рублей. Покатался он на машине всего неделю, потом продал ее за 1,6 миллиона. Деньги потратил на свои нужды, - сообщили в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемый находится под домашним арестом.