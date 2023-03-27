В Ярославле отремонтировали поликлинику №5 девятой больницы Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле закончили капитальный ремонт в поликлинике №5 девятой больницы. Там обновили 14 кабинетов, в том числе для терапевтов, узких специалистов, старших медсестер. На все эти работы потратили четыре миллиона рублей.

– Поликлиника построена в 1970 году, многим помещениям ремонт был необходим, – рассказала заместитель главного врача по поликлинической работе Виктория Васенина. – Это отделение оказывает медицинскую помощь почти 19 тысячам жителей Дзержинского района. Ежедневно поликлинику посещают более 450 пациентов. И пациенты, и медицинские работники положительно оценивают изменения. Помещения стали значительно более комфортными и функциональными.