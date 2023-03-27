В Ярославской области нашли тело мужчины, пропавшего 10 дней назад

Мужчину, пропавшего 16 марта, нашли мертвым. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославской области завершились поиски жителя поселка Петровское Ростовского района. К сожалению, 63-летний мужчина погиб.

Об исчезновении жителя Ярославской области его родные заявили чуть меньше двух недель назад. 16 марта мужчина ушел из дома и не вернулся. Начался поиск, в котором приняли участие сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

Тело пропавшего без вести нашли вчера, 26 марта, у одного из домов в деревне Гусарниково Ростовского района. Расстояние от Петровского до Гусарниково, согласно Яндекс.картам, около 7 километров. Внешних признаков насильственной смерти на трупе не обнаружено, по предварительной версии, умер мужчина от переохлаждения.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства его смерти и точную ее причину.

- Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.