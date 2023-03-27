Новым депутатом Ярославской областной Думы стал Андрей Тихомиров

Депутатом Ярославской облдумы от КПРФ стал Андрей Тихомиров. Фото: Ярославская областная дума

Новым депутатом Ярославской облдумы седьмого созыва стал Андрей Тихомиров.

На выборах в заксобрание Андрей Тихомиров баллотировался от КПРФ, на данный момент он в партии не состоит. Мандат к нему перешел после смерти Дмитрия Яковлева: 14 февраля депутат скончался в результате продолжительной болезни.

Однако находиться в рядах народных избранников Андрей Тихомиров будет недолго. В сентябре пройдут очередные выборы в региональную Думу.