В Ярославле наступила весна

«День медведя» стал самым крупным событием, собравшим максимальное количество медведей на одной площадке. ФОТО: ТК «Алеша Попович Двор»

Накануне жители и гости города Ярославля отпраздновали наступление весны на просторах «столицы Золотого кольца», став участниками семейного фестиваля «День медведя».

В минувшее воскресенье более тысячи человек собрались у памятника бронзовому медведю на камне, чтобы совместно отпраздновать приход весны на европейскую равнину и разбудить всех медведей Ярославля.

По традиции церемония передачи прав весне прошла у памятника медведю. Для гостей фестиваля провели театрализованное представление с участием приглашенных гостей: ростовского богатыря Алеши Поповича и супруги его Любавы, а также самых популярных маскотов города, талисманов любимых ярославских клубов «Локомотива» и ФК «Шинник».

Сказочные герои будили медведя с помощью незатейливых обрядов. Мишку причесывали, чистили зубы, кормили медом. За наряд в стиле любимого русского весельчака скомороха отвечал ярославский музей медведя «Кутюр-шоу «Медвежий угол», который уже давно превратил памятник в манекен истории и культуры Ярославской области.

В минувшее воскресенье более тысячи человек собрались у памятника бронзовому медведю на камне. ФОТО: ТК «Алеша Попович Двор»

Далее участники фестиваля отправились по медвежьей тропе, на которой их ждали увлекательные мастер-классы, квесты и викторины на площадке туристического комплекса «Алеша Попович Двор». За проход по следам медведя гостям фестиваля выдавали жетоны, которые позднее были обменяны на подарки и призы от организаторов и спонсоров фестиваля.

«День медведя» стал самым крупным событием, собравшим максимальное количество медведей на одной площадке. Медведей лепили, рисовали, ели, с медведями водили хороводы, и даже гости фестиваля были в образе медведей, облачившись в маски.

- В этом году фестиваль стал самым массовым. Не только по количеству и разнообразию медведей, но и по количеству гостей. Мы постарались сделать программу фестиваля максимально познавательной для детей и взрослых, разнообразили активности и каждый смог найти для себя медведя по душе, - прокомментировали в туристическом комплексе «Алеша Попович Двор».

В следующем году организаторы обещали собрать на площадке фестиваля и гостей-медведей из других регионов, придав фестивалю статус Всероссийского.