В Ярославль в середине недели придут заморозки

В четверг ночью ожидаются заморозки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославле на этой неделе похолодает, сообщают синоптики Центра «Фобос». Минусовая температура ожидается в пятницу, 31 марта.

- Ночью ожидается 0..-2 градуса, днем +7..+9, - уточнили в Центре.

В остальные дни недели в городе по ночам будет держаться небольшой, но стабильный плюс – от +3 до +5 градусов.

Завтра, 28 марта, в Ярославле ожидается переменная облачность, днем +7..+9. Такую же температуру прогнозируют и в среду, 29 числа. Но из-за сильного ветра, порывы которого могут доходить до 13 метров в секунду, ощущаться эти +9 будут как +4.

30 марта ожидается дождь, днем всего лишь +2..+4, в последний день месяца днем потеплеет до +7..+9.

1 апреля, по прогнозам синоптиков, на фоне пониженного давления будет переменная облачность, +5..+7. 2 апреля прогнозируют +8..+10 и вновь – сильный ветер.