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НовостиОбщество27 марта 2023 9:57

Уроженец Рыбинска Алексей Огурцов, возможный участник нападения на село в Брянской области, объявлен в розыск

Его разыскивают по линии МВД
Полина Вачнадзе
МВД РФ объявило в розыск уроженца Рыбинска Алексея Огурцова.

МВД РФ объявило в розыск уроженца Рыбинска Алексея Огурцова.

Фото: Иван ВИСЛОВ

МВД РФ объявило в розыск уроженца Рыбинска Алексея Огурцова и уроженца Москвы Кирилла Канахина. По мнению правоохранительных органов, мужчины являются соучастниками Дениса Капустина* - организатора вооруженных нападений на села Брянской области.

В результате нападений, которые президент страны Владимир Путин назвал террористическим актом, погибли два человека, был ранен 10-летний мальчик. Несмотря на ранения, ребенок сумел вывести в безопасное место двух девочек-первоклассниц.

* - включен в перечень террористов и экстремистов.

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