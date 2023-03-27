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НовостиПроисшествия27 марта 2023 8:36

13-летний мальчик и 35-летний мужчина госпитализированы после ДТП в Переславском районе

На трассе М8 столкнулись три автомобиля
Полина Вачнадзе
Три человека получили травмы в аварии под Переславлем.

Три человека получили травмы в аварии под Переславлем.

Фото: УМВД по Ярославской области

Три человека пострадали в аварии, которая произошла вечером 26 марта на трассе М8 недалеко от Переславля. Столкнулись три автомобиля: по предварительной версии, сначала дорогу не поделили ВАЗ-2112 и «Шевроле», после чего иномарка врезалась в ВАЗ-21053.

Травмы получили три человека, в том числе подросток.

- Госпитализированы пассажир ВАЗ-2112 – 13-летний мальчик и водитель этого же автомобиля – 35-летний мужчина. 35-летний водитель «Шевроле» нуждается в амбулаторном лечении, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Столкнулись три автомобиля.

Столкнулись три автомобиля.

Фото: УМВД по Ярославской области