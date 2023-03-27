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НовостиОбщество27 марта 2023 8:22

В Ярославской области проснулись клещи

Первого поймали в Ростовском районе
Полина Вачнадзе
Первого в этом году клеща поймали в Ростовском районе. ФОТО: группа "Около Петровска" ВКонтакте

Первого в этом году клеща поймали в Ростовском районе. ФОТО: группа "Около Петровска" ВКонтакте

Как только в Ярославской области установилась плюсовая температура, как сразу же появились клещи. Первого в этом году кровососа заметили в Ростовском районе.

- Будьте бдительны, клещи проснулись, - предупреждает жительница поселка Петровское.

Клещи являются переносчиками многих заболеваний, например, энцефалита, боррелиозов, туляремии и других. Самая лучшая профилактика клещевого вирусного энцефалита – это прививка. Ее еще можно сделать по экстренной схеме как взрослым, так и детям.

В прошлом году клещи в регионе активизировались в апреле.