В Ярославской области москвичей будут судить за кражи, совершенные в разных городах России

Преступления были совершены весной и летом 2021 года в Солнечногорске и Талдоме Московской области, Туле и Переславле-Залесском. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Полиция направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении четырех жителей Москвы и Московской области. Обвинение в серии краж, совершенных в разных городах России, предъявлено троим ранее судимым мужчинам 45, 39 и 38 лет, а также 57-летней женщине.

Преступления были совершены весной и летом 2021 года в Солнечногорске и Талдоме Московской области, Туле и Переславле-Залесском.

По версии следствия, все роли в банде были распределены. Женщина была водителем, а мужчины проникали в квартиры и выносили все ценные вещи. Например, в Туле были похищены ювелирные изделия и женская шуба, в Талдоме – 248 тысяч рублей, в Солнечногорске – украшения, шуба и фотоаппарат. Взяли подозреваемых на выезде из Переславля.

- В автомобиле были изъяты похищенные из квартиры в Переславле ценные вещи на сумму 255 тысяч рублей, часть которых была обнаружена в пакете, спрятанном в запасном колесе в багажном отсеке, еще несколько ювелирных изделий были найдены в пачке с влажными салфетками, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В квартирах, где жили обвиняемые, сотрудники правоохранительных органов нашли часть украденных вещей, рации, детектор камер наблюдения, многочисленные сим-карты, телефоны, кепки, маски, перчатки. Были изъяты инструменты для вскрытия квартир - отмычки, отвертки, разводные ключи.