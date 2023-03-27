В Рыбинске Ярославской области мужчина упал с 9 этажа

В Рыбинске мужчина упал с 9-го этажа. ФОТО: группа "Это случилось в Рыбинске" ВКонтакте

Вечером 25 марта с 9-го этажа дома №39 на улице Плеханова в Рыбинске упал молодой мужчина. Он выжил, даже что-то кричал и пытался встать на ноги. Но полицейские не давали ему это сделать, чтобы не усугубить полученные травмы.

- Он под какими-то препаратами скорее всего был. За несколько минут до этого из окна подъезда на 9-м этаже что-то скидывали, а потом он упал. Лежал, орал всякую ерунду, - рассказывают очевидцы.

26-летнего рыбинца госпитализировали. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.