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НовостиПроисшествия27 марта 2023 6:58

В Рыбинске Ярославской области мужчина упал с 9 этажа

ЧП произошла на улице Плеханова
Полина Вачнадзе
В Рыбинске мужчина упал с 9-го этажа. ФОТО: группа "Это случилось в Рыбинске" ВКонтакте

В Рыбинске мужчина упал с 9-го этажа. ФОТО: группа "Это случилось в Рыбинске" ВКонтакте

Вечером 25 марта с 9-го этажа дома №39 на улице Плеханова в Рыбинске упал молодой мужчина. Он выжил, даже что-то кричал и пытался встать на ноги. Но полицейские не давали ему это сделать, чтобы не усугубить полученные травмы.

- Он под какими-то препаратами скорее всего был. За несколько минут до этого из окна подъезда на 9-м этаже что-то скидывали, а потом он упал. Лежал, орал всякую ерунду, - рассказывают очевидцы.

26-летнего рыбинца госпитализировали. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.