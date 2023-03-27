Рыбинск может остаться без памятника Остапу Бендеру

В Рыбинске скульптура Остапа Бендера серьезно пострадала от реагентов. ФОТО: Анатолий Чуль ВКонтакте

В Рыбинске скульптура Остапа Бендера серьезно пострадала от реагентов, с помощью которых избавляются от снега на тротуаре. На проблему обратили внимание общественники.

- Образовались рыхлые очаги окислов. Это так называемая «Бронзовая болезнь». Если ничего не предпринимать и таким же образом «ухаживать» за тротуаром, посыпая его агрессивными реагентами, то город лишится памятника, - пишет на своей странице ВКонтакте Анатолий Чуль.

По словам общественника, «Бронзовая болезнь» постепенно съедает металл: сначала он перестает блестеть, затем в нем появляются рытвины, а потом – дыры. Но разрушение еще можно остановить, если в срочном порядке покрыть памятник патиной для защиты.

Памятник Остапу Бендеру установили в Рыбинске в августе 2021 года. Несколько раз композицию оставляли без ключей.

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