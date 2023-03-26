В Ярославле 59-летнему мужчине дали семь лет за убийство соседа Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле 59-летний мужчина признан виновным в убийстве своего соседа.

Трагедия произошла в феврале текущего года. В доме по улице Строителей Дзержинского района местные жители, которые были соседями по квартире, сильно поссорились. После этого, один из них несколько раз ударил другого ножом. От множественных ранений ярославец погиб на месте.

- Подсудимый приговорен судом к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.