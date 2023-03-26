В Ярославле открылась выставка современного искусства Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 24 марта в городском выставочном зале имени Н.А. Нужина открылась выставка «В поисках жизни: современное жанровое искусство». Она объединила двадцать художников из Ярославля, Москвы, Ростова и Рыбинска, среди них и художники-любители.

— В основном в мероприятии принимают участие дети школьного возраста. Это является своего рода доброй традицией. Приятно, что подрастающее поколение изучает историю нашего родного края, помнит ее и продолжает зародившиеся когда-то традиции. Мы стараемся всячески помогать молодым ребятам в этом. Очень важно и поддерживать ветеранов, которые развивали город Ярославль, — поделился заместитель начальника управления культуры Алексей Чикин.

На выставке представлены живописные и графические работы, батик и куклы. Увидеть произведения искусства можно до 28 мая.