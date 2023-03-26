В Ярославле на следующей неделе ожидаются тепло и дождь Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославль на следующей неделе придет настоящая весна. Можно убирать зимние куртки и доставать пальто, однако, не стоит забывать про зонт.

В понедельник, 27 марта, ожидается до +8 градусов, облачно. Во вторник погода примерно такая же, а вот в среду, 29 марта, будет дождь, но тепло сохранится. В четверг также обещают осадки, а также похолодание – столбик термометра поднимется до 6 градусов. В пятницу и выходные возможен мокрый снег, температура воздуха днем +7, ночью -1.