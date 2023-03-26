Ярославские следователи начали проверку после падения мужчины с Октябрьского моста Фото: СУ СКР по Ярославской области

Ярославские следователи начали проверку после падения мужчины с Октябрьского моста. ЧП произошло сегодня, 26 марта, утром. Тело 58-летнего ярославца вытащили из воды несколько часов назад.

- Следователями продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.