В Угличе подросток получил травму руки, заходя в автобус Фото: УМВД по Ярославской области

В Угличе 14 марта на остановке транспорта на Рыбинском шоссе 15-летняя девочка заходила в автобус. Когда двери начали закрываться, подросток получил травму руки. Девочка обратилась в больницу, ей назначили амбулаторное лечение.

- Сотрудниками Госавтоинспекции вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по статье «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». В настоящее время устанавливаются причины и все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.