В Рыбинске определили подрядчика для ремонта Волжского парка. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске определили подрядчика для ремонта Волжского парка – от улицы Луначарского до Аллеи Славы. Контракт планируют подписать до конца марта. На все работы по благоустройству потратят 94 миллиона рублей – 74 выделено из городского бюджета и 20 миллионов поступят дополнительно по решению губернатора региона Михаила Евраева.

- Пешеходную зону вымостят плиткой. Появятся тропинки для скандинавской ходьбы, спортивная площадка для игры в волейбол и баскетбол, уличных тренажеры, качели в виде диванов, красивая подсветка, туалеты – все для отдыха горожан, - рассказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.