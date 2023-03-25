Микрорайон Переславля-Залесского из-за паводка остался без холодной воды

Из-за подтопления насосной станции часть Переславля осталась без воды. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В микрорайоне Чкаловский Переславля-Залесского до утра воскресенья, 26 марта, отключили холодную воду. В связи с резким потеплением и таянием снега произошло подтопление канализационной насосной станции, расположенной на территории воинской части. Эта станция обслуживает часть домов микрорайона.

- В результате подтопления КНС вышли из строя насосы. Сейчас принимаются все меры по откачке воды и замене насосов. Предполагаемое время отключения - до 10 утра 26 марта, - сообщили в администрации городского округа.

Техническую воду будут подвозить 25 марта в 17:00, 19:00 и в 21:00 к магазину "Магнит Косметик" (Чкаловский,47) и к КПП воинской части (стоянка у дома №36).