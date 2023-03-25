В Ярославле прокуратура оштрафовала директора компании-перевозчика "Автомиг"

Прокуратура Фрунзенского района Ярославля провела проверку в ООО "Автомиг". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Фрунзенского района Ярославля провела проверку в ООО "Автомиг", которое занимается автобусными перевозками в Ярославле. Были выявлены нарушения в режиме работы водителей и условий их труда, отсутствие навигационной спутниковой системы на транспорте, журнала учета дорожно-транспортных происшествий и многое другое.

- Прокуратура района внесла в адрес руководителя ООО «Автомиг» представление об устранении нарушений. Кроме того, в отношении должностного и юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях по статье "Несоблюдение норм времени управления транспортным средством и отдыха либо нарушение режима труда и отдыха водителей" и статье "Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Директор компании был оштрафован на 22 тысячи рублей, а самой компании как юрлицу вынесено предупреждение.