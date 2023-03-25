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НовостиЗдоровье25 марта 2023 11:06

Ярославские медики с начала года получили соцвыплаты на сумму в 58 миллионов рублей

Размер выплат - от 4,5 до 18,5 тысячи рублей
Полина Вачнадзе
Размер выплат медицинским работникам Ярославской области составляет от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.

Размер выплат медицинским работникам Ярославской области составляет от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.

Фото: Полина Вачнадзе

С начала этого года сотрудники системы здравоохранения Ярославской области получили выплаты на сумму, превышающую 58 миллионов рублей. Такие данные озвучили в отделении Социального фонда региона.

Размер выплаты - от 4,5 до 18,5 тысячи рублей. Он зависит от категории медработника и вида организации, в которой он трудоустроен. Выплата рассчитывается исходя из отработанных часов по табелю учета рабочего времени.

Данные по итогам каждого месяца в СФР передают медицинские организации. Средства должны быть перечислены на счет медработника в течение семи рабочих дней.

Кроме того, по решению губернатора Ярославской области, сотрудникам ЦРБ, должности которых не попали в федеральный перечень на получение выплат социального характера, установлено свое пособие. На это из регионального бюджета выделено 25 миллионов рублей.