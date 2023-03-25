Ярославские медики с начала года получили соцвыплаты на сумму в 58 миллионов рублей

Размер выплат медицинским работникам Ярославской области составляет от 4,5 до 18,5 тысячи рублей. Фото: Полина Вачнадзе

С начала этого года сотрудники системы здравоохранения Ярославской области получили выплаты на сумму, превышающую 58 миллионов рублей. Такие данные озвучили в отделении Социального фонда региона.

Размер выплаты - от 4,5 до 18,5 тысячи рублей. Он зависит от категории медработника и вида организации, в которой он трудоустроен. Выплата рассчитывается исходя из отработанных часов по табелю учета рабочего времени.

Данные по итогам каждого месяца в СФР передают медицинские организации. Средства должны быть перечислены на счет медработника в течение семи рабочих дней.

Кроме того, по решению губернатора Ярославской области, сотрудникам ЦРБ, должности которых не попали в федеральный перечень на получение выплат социального характера, установлено свое пособие. На это из регионального бюджета выделено 25 миллионов рублей.