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НовостиЗдоровье25 марта 2023 9:47

В Ярославской области 25 марта заболели коронавирусом 115 человек

Новых смертей от COVID-19 нет
Полина Вачнадзе
С начала пандемии в Ярославском регионе зафиксировано 195 335 случаев заражения коронавирусом.

С начала пандемии в Ярославском регионе зафиксировано 195 335 случаев заражения коронавирусом.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославской области 25 марта выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит оперативный штаб. Новых смертей от COVID-19 сегодня не зарегистрировано, вылечился 131 пациент.

С начала пандемии в Ярославском регионе зафиксировано 195 335 случаев заражения коронавирусом. Это 0,03% от общего числа заболевших. Скончались 2 900 пациентов, летальность составляет 1,48%. Полностью вылечились 190 415 ярославцев - 97,48%.