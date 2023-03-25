В Ярославской области 25 марта заболели коронавирусом 115 человек

С начала пандемии в Ярославском регионе зафиксировано 195 335 случаев заражения коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославской области 25 марта выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит оперативный штаб. Новых смертей от COVID-19 сегодня не зарегистрировано, вылечился 131 пациент.

С начала пандемии в Ярославском регионе зафиксировано 195 335 случаев заражения коронавирусом. Это 0,03% от общего числа заболевших. Скончались 2 900 пациентов, летальность составляет 1,48%. Полностью вылечились 190 415 ярославцев - 97,48%.