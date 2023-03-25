Родители грудничков пожаловались на столпотворение в детской поликлинике в Норском

В небольшом помещении мамам с детьми на руках приходится стоять. ФОТО: читатель КП

В редакцию КП-Ярославль обратилась мама грудничка - сегодня, 25 марта, женщина с месячным сыном на руках проходила осмотр в четвертом отделении детской поликлиники №3.

- Очень много народа, не протолкнуться просто. Пеленальных столико мало, лавочек на всех не хватает, родители стоят с детьми на руках. Вещи пришлось складывать на подоконник, - рассказывает Наталья. - Но больше всего меня взволновало то, что в одной очереди и месячные детки, и те, кто постарше. Ведь так легко от старших передать инфекцию малышам. К врачам претензий нет, они делают свою работу, но можно же сделать прием более организованным, чтобы мамы и дети не мучились.

Как пояснила главный врач ГУЗ ЯО "Детская поликлиника №3" Ирина Комарова, каждую субботу происходит что-то подобное.

- Но изменить ситуацию не в силах, помещение очень маленькое. Чтобы его выделить под прием детей, нам пришлось разделить взрослую поликлинику. Кабинетов на всех врачей не хватает, педиатры работают в три смены. Разместить узких специалистов физически негде, - говорит медик.

Чтобы как-то облегчить жизнь молодых родителей, по субботам в клинике работает бригада узких специалистов, которая проводит осмотр детей до года. Пусть и не в самых комфортных условиях, но за пару часов ребенок полностью проходит диспансеризацию. В противном случае мама придется ездить по врачам в другие поликлиники, что явно займет больше времени.

- Мы не раз обращались в департамент здравоохранения и фармации региона с просьбой выделить нам более просторное помещение. Но пока такой возможности нет. Рассматривается вопрос о модульной поликлинике, - говорит Ирина Комарова.