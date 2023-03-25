Ярославский политик через суд требует заменить слова «мэр», «мэрия» и «муниципалитет» на русские

Ярославский политик Александр Симон требует заменить слова «мэр», «мэрия» и «муниципалитет» на их русские аналоги. Фото: Полина Вачнадзе

Ярославский политик Александр Симон требует заменить слова «мэр», «мэрия» и «муниципалитет» на их русские аналоги. С соответствующим иском он обратился в областной суд.

- Александр Симон просит признать противоречащим ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» Закон Ярославской области от 16.10.2014 №59-з «О сроках полномочий и порядке формирования, иных вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» в части употребления слов, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, а именно слов «мэр», «мэрия» и «муниципалитет», - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

По мнению истца, который, кстати, выдвигал свою кандидатуру на пост главы города, все эти слова имеют общеупотребительные аналоги в русском языке.

Решение по иску пока не принято.