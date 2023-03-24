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НовостиОбщество24 марта 2023 14:11

В Ярославле 30 марта из-за съемок фильма перекроют часть Автозаводской улицы

Автомобили не смогут проехать по улице с 6 до 17 часов
Анастасия ГОЛУБЕВА
Схема ограничений

Схема ограничений

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 30 марта из-за съемок фильма перекроют часть Автозаводской улицы. Машины не смогут проехать по указанному участку с 6 до 17 часов.

- В целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения в период проведения съемок телевизионного фильма компанией «ЯРСИНЕМА», 30.03.2023 с 06.00 часов до 17.00 часов на участке улицы Автозаводской вводится временное ограничение движения транспортных средств. Просим быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения, - сообщили в мэрии города.