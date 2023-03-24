Режиссер Жора Крыжовников ищет в Ярославле женщину на роль работницы столовой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Режиссер Жора Крыжовников снимает в Ярославле фильм «Слово пацана». Ранее ему требовались актеры массовки, теперь он ищет женщину на роль работницы столовой. Об этом написали в группе по поиску актеров ВКонтакте.

Требования к претенденткам на роль: возраст 40-50 лет, размер одежды – 50-52-54. В кадре у женщины будет несколько реплик в диалоге с другими актерами.

Занятость – неполный день. Отмечено, что признаки современности не нужны, так как по фильму – 1989 год.

В объявлении написано, что съемки уже завтра, 25 марта. Необходимо записать самопробу реплики на видео и скинуть его в WhatsApp по номеру 8-901-058-41-58. Утверждать будет режиссер.