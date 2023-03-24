В Угличе ищут очевидцев ДТП, в котором пострадал пешеход Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Угличе вчера, 23 марта, примерно в 17 часов произошло ДТП. На Рыбинском шоссе в районе дома №34а неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил 38-летнего местного жителя. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП пешеход мужчина получил телесные повреждения, нуждается в амбулаторном лечении. Очевидцев данного ДТП Госавтоинспекция просит обратиться по телефонам: 8(48532) 2-25-22, 5-01-24, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.