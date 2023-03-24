В Ярославле разваливается площадка для выгула собак, открытая в прошлом году

На новой площадке для собак в Ярославле уже сломалась калитка. ФОТО: соцсети

На страницах губернатора региона и мэра Ярославля появились жалобы от горожан-собаководов. На площадке для тренировки собак, которая находится на улице Громова, уже отвалилась калитка.

- На площадку потратили 1,5 миллиона рублей! Через полгода итог. Замок сломан, дверь отвалилась, - пишут ярославцы.

Они просят, чтобы подрядчик, который работал на объекте, привел его в надлежащий вид.

Несколько площадок для выгула собак построили в Ярославле в середине прошлого года. Сначала владельцы животных начали жаловаться на то, что не могут получить ключи от замков и, соответственно, попасть на территорию. Зимой появились обращения по поводу вмерзших в лед калиток, которые было невозможно открыть.