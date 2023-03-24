На месте недостроя на Октябрьской площади в Ярославле могут возвести жилой комплекс

На месте ярославского "Мордора" могут построить жилые дома. Фото: Полина Вачнадзе

На месте недостроя на Октябрьской площади, в народе получившего прозвище «Мордор», могут появиться жилые дома. Сейчас заброшенный офисный центр находится в общественно-деловой зоне, статус которой планируют поменять на зону высотной застройки. По этому поводу в городе пройдут общественные слушания. Завершатся они 10 апреля.

15-этажную бетонную коробку на Октябрьской площади мэрия Ярославля пытались продать уже несколько раз, но покупатели не находились. Не помогли и снижение цены с 476 миллионов до 277. На данный момент здание готово только на 5%. Усугубляет ситуацию и то, что в зоне ЮНЕСКО разрешены постройки не выше 10 этажей. Поэтому, чтобы продолжить работы на «Мордором», его нужно урезать на 5 этажей.