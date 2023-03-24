В Ярославле начинается период дождей

Начало следующей недели тоже не порадует ярославцев солнцем. Фото: Артем КИЛЬКИН

В пятницу, 24 марта, погода в Ярославле испортилась. Причиной этого стал атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном. Из-за него небо хмурится, ожидаются дожди. Температура воздуха пока держится на апрельских показателях, но в ближайшие дни, по прогнозам Центра «Фобос», станет немного прохладнее.

- В выходные усилятся осадки! В центре страны может вылиться до четверти месячной нормы влаги, - предупреждают синоптики. – Впрочем, это не повод говорить об отступлении весны. В первую очередь, дожди станут плавить сугробы.

Завтра, 25 марта, в Ярославле на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, дождь. Ночью на улице +3..+5, днем +8..+10.

26 марта, в воскресенье, вновь ожидается дождь и сильный туман. И днем, и ночью +3..+5.

Начало следующей недели тоже не порадует ярославцев солнцем. Только во вторник оно может ненадолго выглянуть из-за туч и прогреть воздух до +13 градусов. А в среду, несмотря на прогнозируемые +10, синоптики обещают снег.

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