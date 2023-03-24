Покусанная алабаем жительница Рыбинского района взыскала с владельцев собаки более 170 тысяч рублей

Жительница поселка Песочное Рыбинского района через суд взыскала с владельцев алабая более 170 тысяч рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жительница поселка Песочное Рыбинского района через суд взыскала с владельцев алабая более 170 тысяч рублей. В феврале прошлого года пес набросился на женщину, свалил ее с ног, укусил в живот и пытался дотянуться зубами до шеи. Пострадавшая закрывалась сумкой, пока к ней на помощь не поспешили прохожие. Они оттащили животное, которое сразу же убежало домой. А женщина кое-как дошла до своего дома, оттуда вызвала «скорую». Медики доставили ее в трампункт, где ей обработали раны и наложили швы. Так как хозяева алабая не смогли предоставить справку о том, что пес вакцинирован, жительнице Песочного пришлось пройти курс уколов от бешенства.

Сначала пострадавшая попыталась решить дело мирным путем и обратилась к владельцам пса с просьбой о денежной компенсации. Женщине пришлось покупать лекарства, собака испортила одежду и сумку. После случившегося, жительница Песочного стала бояться даже маленьких собачек. Но хозяева алабая «расщедрились» только на 20 тысяч рублей, посчитав, что этой суммы достаточно. Пострадавшая не стала брать деньги и обратилась в суд.

- В владельцев животного истица попросила взыскать расходы на лечение – 10 599 рублей, компенсацию морального вреда – 300 000 рублей и судебные издержки, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Ответчики вину свою признали, но с суммой компенсации морального вреда не согласились. По их словам, специально пса никто не натравливал: в день, когда все произошло, он сорвался с цепи и сделал подкоп. Сейчас, пояснили собаководы, они укрепили цепь и проконсультировались с кинологом по поводу поведения животного.

- На владельце животного лежит ответственность за причинение им вреда другим лицам и чужому имуществу, собственник собаки обязан предпринимать надлежащие меры по обеспечению безопасности граждан при содержании и выгуле животного. В данном случае владелец собаки безопасность граждан не обеспечил, - сообщили в суде.

В итоге, с хозяев алабая в пользу истца взыскали материальный ущерб и судебные расходы. Сумму морального вреда суд уменьшил до 150 тысяч рублей.