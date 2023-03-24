В Рыбинске со следующей недели начнется ямочный ремонт дорог

В Рыбинске начинается ямочный ремонт. ФОТО: страница Дмитрий Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске начнут делать ямочный ремонт дорог горячим асфальтом, первую партию которого – 80 тонн – город получит к концу следующей недели. В первую очередь рабочие выйдут на дороги, на которые возросла нагрузка во время ремонта Волжского моста: это улицы Целинная, Рыбинская, Коллективизации и Переборский тракт.

На ремонт заложено 11 миллионов рублей, но сумма эта не окончательная. Еще два миллиона рублей направят из средств, освободившихся за счет экономии.

- Работы пройдут в большинстве микрорайонов, где требуется после зимы восстановить асфальтовое покрытие. Сейчас вся информация после объездов передается в Управление городского хозяйства, - рассказал директор департамента ЖКХ Иван Дубино.

Кроме ямочного ремонта в Рыбинске намечены работы по восстановлению дорожного полотна картами.