В Ярославской области пенсионерки осталась без 4 миллионов рублей

Пенсионерка отдала аферисту 3 миллиона 989 тысяч рублей. Фото: Полина Вачнадзе

Жительница Борисоглебского района Ярославской области лишилась почти 4 миллионов рублей. Все свои накопления 74-летняя пенсионерка перевела мошеннику, который представился сотрудником службы безопасности банка.

- Под предлогом оказания помощи в поимке злоумышленников, звонивший убедил потерпевшую снять все личные накопления и через указанные им банкоматы в различных торговых центрах Ярославля перевести деньги на якобы «безопасные счета», - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Пенсионерка отдала аферисту 3 миллиона 989 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением ущерба в особо крупном размере».

Полиция предупреждает о звонках телефонных мошенников, которые, как правило, представляются сотрудниками банка, службой безопасности банка, сотрудниками правоохранительных органов. В случае если позвонившие интересуются вашими персональными данными, данными банковских карт, утверждают, что на вас якобы кто-то пытается оформить кредит, незаконно снять денежные средства с принадлежащих вам счетов, немедленно прекратите телефонный разговор. Никогда не выполняйте указаний неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись.

Полиция еще раз обращается ко всем жителям области: поговорите со своими пожилыми родственниками, близкими и объясните им, что возможны такие мошенничества, и как действовать при поступлении подобных звонков.