В Рыбинске проект подсветки зданий отправили на доработку

Проекты подсветки зданий Рыбинска отправили на доработку. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске прошел градостроительный совет, участники которого обсудили проект подсветки зданий города. На него из областного бюджета в этом году выделят 100 миллионов рублей.

- Проектировщик выбран, рассмотрен предложенный им вариант. Замечаний много. Разработчики не учли особенности зданий и городской среды. Совет единогласно принял решение отправить проект на доработку, - сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

В городе планируют подсветить Лоцманскую и Новую биржи, Никольскую часовню, пожарную каланчу и драматический театр.