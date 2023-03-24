В Ярославской области сутки идут поиски 13-летнего подростка

В Ярославской области ищут 13-летнего подростка. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославской области с 23 марта идут поиски 13-летнего Кирилла Петрова. Подросток ушел из дома в Тутаеве, но, по словам поисковиков, может быть и в Ярославле.

На виде юноше 13-14 лет, рост 155 сантиметров, плотного телосложения, волосы черные, глаза карие.

Был одет в черную шапку, черно-сиреневую куртку, черные штаны, черные кроссовки. При себе сине-черный рюкзак с надписью Nike.

Если вы видели Кирилла или знаете, где он находится, сообщите по номерам 02, 102, 112 – полиция или 8-910-964-08-38 – горячая линия «ЯрСпаса».