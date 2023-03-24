Ярославский «Шинник» показал новую форму, стилизованную под купюру в 1000 рублей

В новой форме игроков «Шинника» можно будет увидеть 26 марта. ФОТО: ФК "Шинник"

Футбольный клуб «Шинник» продемонстрировал новую форму, стилизованную под 1000-реблевую купюру, на которой изображен Ярославль.

- «Косарь» – одна из самых популярных ассоциаций с городом для большинства жителей России. Теперь эта связь отражена в новой лимитированной форме «Шинника», - сообщили в клубе.

На передней части футболки изображен основатель города Ярослав Мудрый. Цветовая гамма одежды подобрана в тон купюры, а для полноты сходства на рукавах футболок разместили число 1000. На внутренней стороне воротника красуется надпись «косарь».

В новой форме игроков «Шинника» можно будет увидеть 26 марта. В воскресенье ярославцы сыграют с «Нефтехимиком» в матче 24-го тура Первой лиги.