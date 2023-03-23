В Ярославле изменится система оплаты проезда в автобусах

Новые автобусы будут оснащены валидаторами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле с 1 апреля начнет меняться система оплаты проезда в автобусах. В перспективе планируют отказаться от наличных денег и полностью перейти на бесконтактный способ, то есть, по карте.

Новые автобусы будут оснащены валидаторами. При входе к ним нужно будет приложить либо транспортную, либо банковскую карту. Билет при этом пассажир не получит, сообщает ГТРК «Ярославия». Контролеры, которых после начала транспортной реформы станет гораздо больше, «зайцев» смогут отыскать при помощи специального терминала. Он проверит, были ли списания с предъявленной карты.

Кроме того, как пояснили в департаменте транспорта региона, при приезде на автобусах с номера от 1 до 99 приложить карту нужно только один раз. Если нумерация начинается от 100 - то два раза, чтобы система зафиксировала остановку, на которой пассажир зашел, и остановку, на которой он вышел. Иначе спишется оплата до конечной маршрута.