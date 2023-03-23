У ярославца, который пьяным попал в ДТП, конфисковали «Лексус»

33-летний житель Ярославля, который пьяным попал в ДТП, лишился «Лексуса». Фото: Алексей БУЛАТОВ

33-летний житель Ярославля, который пьяным попал в ДТП, лишился «Лексуса». Решение конфисковать машину в пользу государства принял Красноперекопский суд.

В ноябре прошлого года нетрезвый обвиняемый не справился с управлением и на Юго-Западной окружной дороге врезался в «Митсубиси Лансер». Как оказалось, ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за отказ пройти медицинское освидетельствование. За это он был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на 1 год 10 месяцев.

Это наказание ничему не научило ярославца. Следующее оказалось более жестким.

- Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года и конфискацией автомобиля, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Приговор в законную силу не вступил.