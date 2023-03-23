Прием в первые классы школ Рыбинска пройдет с 30 марта по 1 апреля

С 30 марта по 1 апреля пройдет прием заявлений от родителей будущих первоклассников. Фото: Алена МАРТЫНОВА

С 30 марта по 1 апреля пройдет прием заявлений от родителей будущих первоклассников, сообщили в администрации города. Графики опубликованы на сайтах департамента образования Рыбинска и школ города.

Раньше дата начала приемной кампании была единой для всех. Но с этого года образовательным организациям дали возможность самостоятельно определять удобный срок, главное, чтобы он был не позднее 1 апреля.

Изменились и способы подачи документов: можно направить бумаги через портал Госуслуг, лично или Почтой России с уведомлением о доставке. По электронной почте заявления больше не принимаются.

- Все заявления будут заноситься в единую систему «Образование 76» и выстраиваться в единую очередь по времени подачи документов. Родители могут отслеживать статус заявки от момента подачи до результата в личном кабинете, - рассказала главный специалист департамента образования администрации Рыбинска Наталья Яровенко.

Также в этом году стала больше группа льготных категорий детей, имеющих преимущественное право зачисления. Таким правом пользуются братья и сестры уже обучающихся в школе детей, неполнородные братья и сестры, дети, усыновленные и удочеренные дети, взятые в семью под опеку или попечительство. Первоочередное право имеется у сыновей и дочерей военнослужащих, мобилизованных, сотрудников полиции, если они зарегистрированы на закрепленной за школой территории.

Вторая волна зачислений в школы пройдет с 6 июля по 5 сентября.