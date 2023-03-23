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НовостиПроисшествия23 марта 2023 10:12

В Ярославле автомобиль врезался в здание рядом со школой

Очевидцы рассказали, как произошло ДТП
Полина Вачнадзе
В Ярославле ВАЗ врезался в угол здания. ФОТО: группа "Липовая Гора Ярославль - Районы 76" ВКонтакте

В Ярославле ВАЗ врезался в угол здания. ФОТО: группа "Липовая Гора Ярославль - Районы 76" ВКонтакте

В Ярославле, на Индустриальном переулке, 23 марта произошло ДТП. В здание, которое находится по соседству со школой №73, врезался автомобиль.

ВАЗ влетел в угол дома, водитель находился в салоне без сознания. После аварии его доставили в больницу.

По словам очевидцев, мужчина не справился с управление легковушки. Но почему? Этот вопрос пока остается открытым. Но одной версии, ему стало плохо за рулем, по другой – он был пьян.

- Сначала газовал на дороге, потом резко рванул и свернул в поворот, - пишет в группе «Липовая гора Ярославль» Ольга Зиновьева.

Разбираться в обстоятельствах ДТП будут полицейские.