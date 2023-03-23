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НовостиПроисшествия23 марта 2023 9:13

На Московском проспекте в Ярославле столкнулись два автобуса

ДТП произошло у Московского вокзала
Полина Вачнадзе
Утром 23 марта на Московском проспекте Ярославля столкнулись два автобуса. ФОТО: группа "Дороги Ярославля" ВКонтакте

Утром 23 марта на Московском проспекте Ярославля столкнулись два автобуса. ФОТО: группа "Дороги Ярославля" ВКонтакте

Утром 23 марта на Московском проспекте Ярославля столкнулись два автобуса, в том числе №42, и легковушка.

- Сначала столкнулись легковая машина и ПАЗ, потом ЛиАЗ, видимо, хотел объехать место аварии, но не рассчитал траекторию, - говорят очевидцы.

Транспорт перегородил практически всю проезжую часть, поэтому на одной из главных дорог города вновь образовалась пробка. На место прибыла машина скорой помощи, однако, как позже сообщили в пресс-службе по Ярославской области, пострадавших в аварии нет.