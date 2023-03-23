В Рыбинском районе автомобиль сбил пешехода

В Ярославской области сбили пешехода. Фото: Сергей ГАПОН

Вечером 22 марта в Рыбинском районе в ДТП пострадал пешеход. 32-летний мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля «Джилли».

- Пострадавший госпитализирован, - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

На месте работали сотрудники ДПС и медики. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

В Ярославле за одни сутки, 21 марта, были сбиты четыре пешехода. Один из них, мужчина 36 лет, погиб на месте ДТП.