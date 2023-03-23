В Ярославле загорелся цех фабрики валяной обуви

В Ярославле загорелся цех на фабрике валяной обуви. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославле загорелся цех на фабрике валяной обуви, которая находится на Тверицкой набережной. Сообщение о возгорании поступило в 5 утра 23 марта.

На вызов выехали 36 человек личного состава и 15 единиц техники. Как сообщает ГТРК «Ярославия», пожар начался в цеху с готовой продукцией. Сейчас работы на месте продолжаются, идет проливка и разбор в помещениях. Информации о пострадавших на данный момент нет.

На этой неделе стало известно, что на месте фабрики планируют построить жилые дома. Если в Генплан Ярославля внесут поправки, территория, где сейчас делают валяную продукцию, сменит свой статус и из производственной превратится в жилую. Производство, судя по всему, будет перенесено в другое место.