30-летний судимый ярославец сам обманул мошенников

В полицию Фрунзенского района Ярославля с заявлением о мошенничестве обратилась 85-летняя пенсионерка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Фрунзенского района Ярославля с заявлением о мошенничестве обратилась 85-летняя пенсионерка. Ей позвонила женщина, рассказала, что попала в ДТП и нужны деньги для оплаты медицинской помощи. Бабушка приняла звонившую за свою сестру и согласилась помочь материально.

За деньгами приехал незнакомый мужчина и забрал 120 тысяч рублей. Только отдав деньги, пожилая ярославна поняла, что ее обманули.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали ранее судимого 30-летнего мужчину. По его словам, «работу» курьера он нашел в Интернете и, соглашаясь на нее, прекрасно знал, что будет помогать мошенникам обманывать пенсионеров. И решил сам их обмануть.

- После того, как мужчина забрал денежные средства у потерпевшей, он не стал их переводить «работодателям». Оставил себе и потратил, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».