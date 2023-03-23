В Рыбинске суд взыскал с банковских мошенников 26 миллионов рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Рыбинске суд взыскал с банковских мошенников 26 миллионов рублей. В июле 2022 года трое местных жителей были осуждены по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

С января 2018 года по июль 2020 злоумышленники занимались незаконным кассовым обслуживанием физических и юридических лиц. При этом, они оставляли себе комиссионное вознаграждение за проведенные операции. Таки образом, рыбинцы получили больше 26 миллионов рублей за два с половиной года.

- В соответствии с положениями законодательства сделка, совершенная с целью заведомо противной основам правопорядка, ничтожна. Все полученное сторонами по такой сделке подлежит взысканию в доход государства. Рыбинский городской суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме и взыскал с ответчиков солидарно в бюджет Российской Федерации более 26 миллионов рублей, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.